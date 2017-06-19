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Арбитр из Гамбии назначен на матч Кубка конфедераций Мексика - Новая Зеландия

Источник:  ФИФА (FIFA)Комментарии

Арбитр Бакари Гассама из Гамбии обслужит матч группового этапа Кубка конфедераций по футболу между сборными Мексики и Новой Зеландии.

Об этом сообщает официальный сайт ФИФА.

Помогать главному арбитру будут представитель Бурунди Жан-Клод Бирумушаху и кениец Марва Ранге, резервным судьей станет Абделькадер Зитуни из Таити.

Матч группы А Мексика - Новая Зеландия состоится 21 июня в Сочи на стадионе «Фишт», начало игры - в 21:00 по Москве.

Матч

Мексика - Новая Зеландия

Место и дата

21 июня 21:00, Фишт, Текстовая трансляция

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