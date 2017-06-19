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Фоньини и Монфис выступят на St. Petersburg Open

Источник:  St. Petersburg OpenКомментарии

Организаторы турнира ATP в Санкт-Петербурге сообщили, что итальянец Фабио Фоньини и француз Гаэль Монфис станут участниками предстоящего St. Petersburg Open.

– Мы рады, что оба теннисиста примут участие в нашем турнире. Темпераментный Фабио Фоньини всегда показывает зрелищный, нестандартный теннис, который нравится зрителям. Свой фирменный неповторимый стиль отличает и француза Монфиса, которого тоже ни с кем не перепутаешь – фанаты тенниса любят Гаэля за его артистизм и фирменные акробатические прыжки. Причем каждый из этих титулованных спортсменов обладает прекрасной техникой и имеет весьма внушительный послужной список, – отметила директор Spb Open Наталья Камельзон.

Напомним, в рейтинге ATP Монфис занимает 16-е место, а Фоньини идет 27-м. Итальянец выступал на Spb Open в 2012 году и на том турнире дошел до финала, где проиграл словаку Мартину Клижану.

Ранее стало известно, что в Петербурге сыграет третья ракетка мира Стэн Вавринка из Швейцарии.

22-й розыгрыш St. Petersburg Open пройдет с 18 по 24 сентября.

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