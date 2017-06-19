Поль Погба: Доннарумма войдет в число лучших игроков, он заслуживает уважения
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба поддержал голкипера «Милана» Джанлуиджи Доннарумму.
Ранее стало известно, что игрок сборной Италии отказался продлевать контракт и собирается этим летом сменить клубную прописку. Однако, руководство «россонери» не отпустит Доннарумму до конца текущего соглашения, которое действует до лета 2018 года.
«Совсем скоро Доннарумма войдет в число лучший игроков мира. Он заслуживает уважения за все, что сделал на сегодняшний день», – написал Погба в Twitter.
Donnarumma soon best in the 🌎 deserves only respect for all he's done until now 👊🏾 #forzaGigi— Paul Pogba (@paulpogba) 19 июня 2017 г.
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