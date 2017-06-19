Андрей Назаров: Авцин не очень вовремя уехал в систему «Монреаля»

Главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров рассказал о начале подготовки команды к новому сезону КХЛ.

- Что скажете о стартовавшем 15 июня специальном сборе?

- Главная новость: соискатели на места в основном лагере «Нефтехимика», который откроется третьего июля в Нижнекамске, прибыли на сбор в отличной форме. Идет интенсивный просмотр, хоккеисты работают с приличными нагрузками.Кстати, идет и интенсивная теоретическая подготовка. В свободное от тренировок время игрокам предлагается просмотр нарезок лучших матчей последнего чемпионата мира. Тенденции современного хоккея сначала изучаются - а потом воплощаются на льду.

- Вы участвуете в сборе?

- Профсоюз игроков и тренеров такого права нам не предоставляет. До официального открытия тренировочных лагерей, то есть до 2-3 июля, тренеры не имеют права находиться на льду вместе со своими игроками. Также именно из-за договоренностей с профсоюзом у нас сейчас прежде всего просмотровый сбор - себя показывают хоккеисты, которые находятся на просмотровых контрактах и претендуют на контракты полноценные, официальные.

- Кого из соискателей готовы отметить?

- Мы видим очень серьезную конкуренцию, замечаний ни к кому нет - только похвалы. Ну а из хоккеистов, известных массовому болельщику, отмечу экс-защитника-капитана «Донбасса» Пигановича, талантливого форварда Авцина, который, к сожалению, не очень вовремя уехал в систему «Монреаля» и потерял там несколько лет, а также нападающего Аркалова, который прошлый сезон провел в «Медвешчаке». Все эти игроки делают заявку.