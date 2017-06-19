Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Андрей Назаров: Авцин не очень вовремя уехал в систему «Монреаля»

Источник:  Russia-Hockey.ruКомментарии

Главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров рассказал о начале подготовки команды к новому сезону КХЛ.

- Что скажете о стартовавшем 15 июня специальном сборе?
- Главная новость: соискатели на места в основном лагере «Нефтехимика», который откроется третьего июля в Нижнекамске, прибыли на сбор в отличной форме. Идет интенсивный просмотр, хоккеисты работают с приличными нагрузками.Кстати, идет и интенсивная теоретическая подготовка. В свободное от тренировок время игрокам предлагается просмотр нарезок лучших матчей последнего чемпионата мира. Тенденции современного хоккея сначала изучаются - а потом воплощаются на льду.

- Вы участвуете в сборе?
- Профсоюз игроков и тренеров такого права нам не предоставляет. До официального открытия тренировочных лагерей, то есть до 2-3 июля, тренеры не имеют права находиться на льду вместе со своими игроками. Также именно из-за договоренностей с профсоюзом у нас сейчас прежде всего просмотровый сбор - себя показывают хоккеисты, которые находятся на просмотровых контрактах и претендуют на контракты полноценные, официальные.

- Кого из соискателей готовы отметить?
- Мы видим очень серьезную конкуренцию, замечаний ни к кому нет - только похвалы. Ну а из хоккеистов, известных массовому болельщику, отмечу экс-защитника-капитана «Донбасса» Пигановича, талантливого форварда Авцина, который, к сожалению, не очень вовремя уехал в систему «Монреаля» и потерял там несколько лет, а также нападающего Аркалова, который прошлый сезон провел в «Медвешчаке». Все эти игроки делают заявку.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Нефтехимик» подписал нападающего Авцина«Нефтехимик» подписал контракт с нападающим Александром Авциным, сообщается на официальном сайте клуба.СКА договорился с «Трактором» об обмене прав на КузнецоваПетербургский СКА выкупит у челябинского «Трактора» права на нападающего «Вашингтона» Евгения Кузнецова.Станислав Гареев: Новый тренер? Мы его даже ни разу не виделиЗащитник «Салавата Юлаева» Станислав Гареев дал интервью «БИЗНЕС Online».Вячеслав Солодухин: Интересно поработать с Зубовым, которого застал еще игрокомНовичок ХК «Сочи» нападающий Вячеслав Солодухин рассказал, как он оказался в черноморском клубе.Вячеслав Солодухин: Переход в «Сочи» – возможность перезагрузитьсяНападающий Вячеслав Солодухин, перешедший в ХК «Сочи», поделился первыми впечатлениями от перехода.Вячеслав Быков: Не думаю, что школа «Кузни» может распасться, но мы должны им помочьИзвестный российский тренер Вячеслав Быков прокомментировал мнение, что с исключением новокузнецкого «Металурга» из КХЛ этот клуб может потерять свою школу.Вячеслав Быков: В КХЛ нет полноценной конкуренцииБывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков поделился мнением о проблемах Континентальной хоккейной лиги.«Надо спасать динамовский хоккей!» Жесткое заявление новых боссов бело-голубых«Надо спасать динамовский хоккей!» Жесткое заявление новых боссов бело-голубыхРуководители ВФСО «Динамо» высказались о проблемах своего хоккейного клуба и методах их решения.Долги ХК «Динамо» всех достали! Как и почему бело-голубые решили жить по-новомуДолги ХК «Динамо» всех достали! Как и почему бело-голубые решили жить по-новомуПосле ряда публикаций в «Советском спорте» о судьбе московского «Динамо» на связь с нашей редакцией вышли представители ВФСО бело-голубых.Олег Филимонов: Сегодня вратари все больше напоминают баскетболистовНовый тренер вратарей «Амура» Олег Филимонов рассказал о своей работе в хабаровском клубе.Симон Энеруд: Было тяжело покидать команду, но я рад, что получил возможность сделать следующий шаг в своей карьереФорвард «Сочи» Симон Энеруд, ранее выступавший в чемпионате Швеции, рассказал о своем переходе.Александр Еременко: Мой контракт лигой не зарегистрирован, но это сейчас не важноВратарь «Динамо», самый ценный игрок плей-офф-2012, 2013 Александр Еременко на специальной пресс-конференции рассказал о своем статусе.Александр Смирнов: Штрейбрехер Воробьев собирает командуНа пресс-конференции игроков «Динамо» выступил руководитель службы безопасности клуба Александр Смирнов.Алексей Терещенко: Пока не расплатятся с долгами, мы контракты с ООО «ХК «Динамо»-Москва» не подпишемНа специальной пресс-конференции на арене в Парке легенд капитан «Динамо» в прошлом сезоне Алексей Терещенко рассказал о ситуации в клубе.Владимир Стржалковский: Сафронов злоупотреблял доверием спонсоровПредседатель ВФСО «Динамо» Владимир Стржалковский объяснил причины из-за которых начала перестройку в хоккейном клубе бело-голубых.Сергей Федоров: Бюджет ХК «Динамо» позволит достигать высоких спортивных результатовГенеральный директор ООО ХК «Динамо» Сергей Федоров рассказал о бюджете клуба на следующий сезон.Тренер за бортом! Топ-5 известных спецов КХЛ, сидящих ныне без работыТренер за бортом! Топ-5 известных спецов КХЛ, сидящих ныне без работыОбозреватель «Советского спорта» перечисляет целый ряд успешных российских наставников, оказавшихся не у дел в нашей лиге.Кирилл Свиязов перешел в «Спартак». Таблица переходов КХЛКирилл Свиязов перешел в «Спартак». Таблица переходов КХЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в Континентальной хоккейной лиге.«Локомотив» переподписал контракт с нападающим Ильенко«Локомотив» переподписал контракт с нападающим Артемом Ильенко, сообщает официальный твиттер клуба.Евгений Лапенков: Всегда хотел играть в ХК «Сочи»Нападающий ХК «Сочи» Евгений Лапенков рассказал о возвращении в команду.
Футбол
Итальянец Рокки будет главным арбитром матча Россия – Португалия
Футбол
Дзюба приехал на сбор «Зенита»
Бокс
Президент WBC: Многие болельщики были бы счастливы увидеть поединок Ковалева со Стивенсоном
Футбол
Андрей Червиченко: Тем, кто назначил матч «Спартак» – ЦСКА на 10 декабря, надо аскорбиночки поесть
все новости
Нефтехимик
Нефтехимиккалендарьстатистика
Андрей Назаров
Андрей Назароввсе новости
Александр Авцин
Александр Авцинвсе новости
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости