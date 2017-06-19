Сергей Хусаинов: Злоупотребление использованием видеопросмотров ведет к расслабленности судей

Бывший футбольный арбитр Сергей Хусаинов поделился мнением об использовании системы видеопросмотров в футболе.

- Злоупотребление использованием видеопросмотров специальными арбитрами ведет к расслабленной деятельности тех судей, которые выходят на матч.

Это выражается вот в чем, даже в простой ситуации, как показали вчерашние встречи Кубка конфедераций, судейская бригада принимает неоднозначные решения.

Например, в случае с отменным голом Артуро Видаля в поединке Камерун – Чили, ассистент сначала не определил положение «вне игры». Главный судья Дамир Скомина прибег к помощи видеоповтора и это взятие ворот отменил. Хотя, на мой взгляд, изначальное решение было правильным, и снаряд оказался в сетке законно, - цитирует Хусаинова «Газета.ру».

Напомним, система видеоповторов используется в матчах Кубка конфедераций-2017. В частности, при ее помощи были отменены забитые мячи в матчах Португалия - Мексика и Чили - Камерун.

