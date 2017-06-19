Калинская пробилась в основную сетку турнира на Мальорке
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Россиянка Анна Калинская в финале квалификации турнира на Мальорке взяла верх над немкой Кариной Виттхофт.
Счет встречи, продолжавшейся 1 час 19 минут, - 6:4, 7:6 (7:3).
Калинская дважды подала навылет, совершила три двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из пяти. У Виттхофт четыре эйса, две двойные ошибки и один брейк.
Первая соперница россиянки в основной сетке определится позже.
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