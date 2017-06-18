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Женская сборная России лидирует на ЧМ

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

На проходящем в Ханты-Мансийске командном чемпионате мира во втором туре женская сборная России победила команду Вьетнама и вышла в единоличные лидеры турнира.

В нашей сборной обыграли своих соперниц Валентина Гунина и Александра Горячкина, Александра Костенюк и Валентина Лагно завершили свои партии вничью. Таким образом, россиянки выиграли этот матч со счетом 3-1.

После двух туров без потерь идет только женская сборная России (4 балла). На одно очко отстают команды Польши, Индии и Украины.

Во втором туре у мужчин сборная России сыграла вничью с командой Турции. Все четверо наших участников - Петр Свидлер, Никита Витюгов, Максим Матлаков, Владимир Федосеев - завершили свои партии миром.

После двух раундов в мужском турнире лидируют команды Китая и Польши (по – 4 очка). Россияне отстают на одно очко.

Турнир продлится до 27 июня.

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