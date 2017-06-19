«Кайрат» Аршавина сыграет с «Атлантасом» в 1-м отборочном раунде Лиги Европы
Источник: UEFA (УЕФА)Комментарии
Сегодня в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1-го отборочного раунда нового сезона в Лиге Европы. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.
Отмечается, что солигорский «Шахтер» встретится с «Судувой», «Црвена Звезда» сыграет с «Флорианой», а «Кайрат», за который выступает российский полузащитник Андрей Аршавин, поспорит с «Атлантасом».
The first fixtures of the first qualifying round draw are confirmed...#UELdraw pic.twitter.com/6uw5DLAiqE— UEFA Europa League (@EuropaLeague) 19 июня 2017 г.
Также минское «Динамо» поборется за выход в следующий раунд с «Рунавиком».
Первые матчи состоятся 29 июня, ответные – 6 июля. Команды, указанные первыми, начнут противостояния дома.
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