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«Кайрат» Аршавина сыграет с «Атлантасом» в 1-м отборочном раунде Лиги Европы

Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

Сегодня в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1-го отборочного раунда нового сезона в Лиге Европы. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Отмечается, что солигорский «Шахтер» встретится с «Судувой», «Црвена Звезда» сыграет с «Флорианой», а «Кайрат», за который выступает российский полузащитник Андрей Аршавин, поспорит с «Атлантасом».

Также минское «Динамо» поборется за выход в следующий раунд с «Рунавиком».

Первые матчи состоятся 29 июня, ответные – 6 июля. Команды, указанные первыми, начнут противостояния дома.

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