Девять российских боксеров проведут поединки 1/8 финала чемпионата Европы в Харькове

В Харькове проходит чемпионат Европы по боксу среди мужчин.

18 июня завершились бои первого круга. Российская команда обошлась без потерь: с побед стартовали Тамир Галанов (до 52 кг), Габил Мамедов (до 60 кг), Сергей Собылинский (до 69 кг), Муслим Гаджимагомедов (до 81 кг) и Максим Бабанин (свыше 91 кг).

С 1/8 финала борьбу начнут Бахтовар Назиров (до 56 кг), Виталий Дунайцев (до 64 кг), Петр Хамуков (до 75 кг) и олимпийский чемпион Евгений Тищенко (до 91 кг). С четвертьфинала чемпионат Европы откроет Василий Егоров (до 49 кг).