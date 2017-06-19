Михаил Гершкович: В отличие от приглашения Манчини, назначения Божовича и Кучука мне непонятны

Глава Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович поделился мнением о назначении Миодрага Божовича на пост главного тренера тульского «Арсенала».

- Божович работал у нас во многих клубах и особо ничего не добился. В России хватает тренеров достаточно высокого уровня. Мне также неясно назначение главным тренером «Ростова» (Леонида) Кучука. Они с Божовичем работали у нас, но ничего не добивались, нет за ними никаких серьезных успехов, и их возвращение непонятно. Я всегда и всем желаю удачи, но я не понимаю политику руководителей клубов, которые не обращают внимание на наших специалистов.

Я понимаю, когда мы приглашаем Роберто Манчини. Он – известный специалист, возглавивший «Зенит», который ставит перед собой самые высокие задачи. Хотя и этот шаг не гарантирует успех. Если назначение итальянца мне понятно, то назначения Божовича и Кучука мне совершенно непонятны, - передает слова Гершковича «Р-Спорт».

Напомним, что в воскресенье тульский «Арсенал» объявил о назначении Божовича на пост главного тренера команды.