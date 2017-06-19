Игорь Албин: Я считаю, что цена стадиона «Санкт-Петербург» адекватна

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин считает оправданной стоимость строительства новой домашней арены «Зенита».

- Я считаю, что цена стадиона адекватна. Потому что это не стадион, а культурно-спортивный комплекс, который можно эксплуатировать круглый год. В нем можно плавать, проводить хоккей, футбол, концерты, выставки. Подобного объекта нет в Петербурге.

Это не самый дорогой стадион в мире, - заявил Албин.

Напомним, строительство стадиона велось с 2007 года, на объекте дважды менялся генподрядчик, а сроки сдачи арены несколько раз переносились. Объект был сдан в эксплуатацию 29 декабря прошлого года, после чего определенные работы были продолжены. Стоимость стадиона в итоге по официальным данным составила 43 миллиарда рублей.

На стадионе «Санкт-Петербург» играются матчи Кубка конфедераций-2017.





