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Оланаре присоединился к ЦСКА на сборе в Австрии (фото)

Источник:  ФК ЦСКАКомментарии

Нападающий Аарон Оланаре присоединился к ЦСКА, который проводит предсезонный сбор в Австрии, сообщает официальный твиттер армейцев.

Напомним, в январе 23-летний нигериец заключил с красно-синими контракт на 4,5 года. Концовку прошедшего сезона он пропустил из-за проблем со здоровьем.

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