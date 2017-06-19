Оланаре присоединился к ЦСКА на сборе в Австрии (фото)
Источник: ФК ЦСКАКомментарии
Нападающий Аарон Оланаре присоединился к ЦСКА, который проводит предсезонный сбор в Австрии, сообщает официальный твиттер армейцев.
Напомним, в январе 23-летний нигериец заключил с красно-синими контракт на 4,5 года. Концовку прошедшего сезона он пропустил из-за проблем со здоровьем.
Нападающий подъехал 😉 Аарон Оланаре присоединился к сбору #ЦСКАвАвстрии 🇦🇹 pic.twitter.com/CnzvH0TlCa— ПФК ЦСКА Москва (@PFC_CSKA_MOSCOW) 19 июня 2017 г.
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