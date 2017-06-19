Сочи получил дополнительно 20 реанимационных машин скорой помощи для матчей Кубка конфедераций

Автопарк станции скорой помощи Сочи к Кубку конфедераций получил дополнительно 20 современных реанимационных автомобилей.

Новая автотехника будет опробована в медицинском обслуживании первого кубкового матча с участием сборных Германии и Австралии, который пройдет в понедельник на стадионе «Фишт».

Всего в медицинском обслуживании участников и гостей матчей Кубка конфедераций в Сочи задействованы 780 медицинских работников из семи городских больниц.

Кубок конфедераций проходит в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля.



