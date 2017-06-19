Андрей Будогосский: Система видеоповторов серьезно влияет на динамику, на зрелищность футбола

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Андрей Будогосский прокомментировал систему видеоповторов (VAR), которая используется во время матчей Кубка конфедераций.

- Я уже раньше высказывал свою позицию по поводу системы видеоповторов, я не поменял свою позицию. Меня объявили ретроградом. Футбол с видеоповторами – это уже другой футбол. Это убьет футбол нашего детства, это будет совершенно другая игра. Лучшее – это всегда враг хорошего. Каждый раз останавливать игру, просматривать что-то… Не знаю, может, кому-то это интересно. Это серьезно влияет на динамику, на зрелищность футбола. Я высказываю свое мнение не как глава департамента, а как человек, который 49 лет занимается судейством и инспектированием.

Не факт, что то решение, которое будет принято после просмотра повтора, будет принято верно. Человек, просматривающий повтор во время матча, тоже может допустить ошибку. Зачем тогда надо было вводить дополнительных судей за воротами? Какой смысл? Дополнительный судья за воротами – вообще инородное тело. После матча я смотрю по 5-6 фрагментов одного эпизода. На одном фрагменте судья прав, на другом – не прав. Я могу прокрутить видео, увеличить, остановить, ускорить. А в футболе-то игра стоит, не идет, - рассказал Будогосский в интервью «Р-Спорт».

Напомним, что впервые в истории Кубка конфедераций гол был отменен после просмотра видеоповтора. Это произошло во время матча Португалия – Мексика (2:2). Португальский защитник Пепе забил мяч в этой игре, но гол был отменен. Повтор показал, что у игрока был офсайд.

Отметим, что до этого подобная система в нынешнем году тестировалась и на молодежном чемпионате мира.