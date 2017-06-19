Правительство Петербурга зарезервировало запасной газон для стадиона на Крестовском

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин, курировавший строительство стадиона на Крестовском острове, сообщил, что под чемпионат мира-2018 для арены готовят запасной рулонный газон.

- В порядке подстраховки у меня есть запасной рулонный газон на чемпионат мира. Он зарезервирован, но не оплачен, - приводит слова Албина «Фонтанка».

Чиновник отметил, что газон выращивают в Гатчине.

Напомним, весной стадион «Санкт-Петербург» принял два матча «Зенита» в чемпионате России: против «Урала» (2:0) и «Терека» (0:1). На этой же арене сине-бело-голубые должны были принять «Краснодар», но из-за плохого качества газона игру перенесли на «Петровский». К началу Кубка конфедераций на стадионе уложили рулонный газон, также выращенный в Гатчине.