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Алексей «Cypher» Янушевский выиграл первый турнир по Quake Champions

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Белорус Алексей «Cypher» Янушевский стал победителем первого турнира по Quake Champions — 125 FPS Sunday Cup #83.

В финале Cypher переиграл шведа Пелле «fazz» Сёдермана и заработал 3 000 рублей. Белорусский игрок не проиграл ни одной карте на турнире.

Всего в чемпионате приняли участие 98 игроков. Они сыграли около 200 матчей в сетке формата double-elimination.

Quake Champions — сетевой многопользовательский шутер от первого лица компании id Software. Анонс игры состоялся на выставке E3 2016 на конференции Bethesda E3 Showcase. 6 апреля 2017 года начался первый этап закрытого бета-тестирования, закончившийся 16 апреля 2017 года. 

Запись турнира:

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