«Северсталь» заключила соглашение с нападающим «Техас Старз» Матеем Странски

Хоккейный клуб «Северсталь» заключило двухлетнее соглашение с чешским нападающим клуба АХЛ «Техас Старз» Матеем Странски. Об этом сообщает официальный сайт череповецкой команды.

«ХК «Северсталь» и ХК ЦСКА произвели обмен. В результате обмена, в Череповец отправился 23-летний чешский правый нападающий Матей Странски, игрок команды АХЛ - «Техас Старз», права на которого принадлежали армейскому клубу. Взамен ЦСКА получили денежную компенсацию», - говорится в сообщении пресс-службы «Северстали».

Странски начинал свою карьеру в «Витковице Стил», в состав которой сыграл 144 игры и набрал 135 (64+71) очков. В составе чешского клуба завоевал золото Экстралиги.

В 2011 году Странски был выбран на драфте «Далласом» под общим номером 165 и продолжил карьеру в фарм-клубе команды - «Техас Старз». В Техасе форвард провел 236 встречи, в которых набрал 87 (40+47) очков.