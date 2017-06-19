Куличкова вышла в основную сетку турнира в Бирмингеме
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Россиянка Елизавета Куличкова обыграла американку Сашу Викери в финале квалификации турнира в Бирмингеме.
Счет встречи, продолжавшейся всего 50 минут, - 6:0, 6:2.
Куличкова два раза подала навылет, совершила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из десяти. У Викери три эйса, три двойные ошибки и ни одного брейка.
Имя первой соперницы россиянки в основной сетке станет известно позже.
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