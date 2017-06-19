Куличкова вышла в основную сетку турнира в Бирмингеме

Россиянка Елизавета Куличкова обыграла американку Сашу Викери в финале квалификации турнира в Бирмингеме.

Счет встречи, продолжавшейся всего 50 минут, - 6:0, 6:2.

Куличкова два раза подала навылет, совершила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из десяти. У Викери три эйса, три двойные ошибки и ни одного брейка.

Имя первой соперницы россиянки в основной сетке станет известно позже.