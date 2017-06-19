Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Рауль займет пост заместителя генерального директора «Реала»

Источник:  ASКомментарии

Капитан мадридского «Реала» Рауль вернется в королевский клуб на должность заместителя генерального директора.

39-летний Рауль должен официально занять этот пост 3 июля. Он будет подчиняться генеральному директору мадридского «Реала» Хосе Анхелю Санчесу.

 

В данный момент 39-летний Рауль является послом профессиональной футбольной Лиги Испании (LFP) в Соединенных Штатах.

Нападающий покинул «Реал» в 2010 году. После 16 сезонов в Мадриде он защищал цвета «Шальке 04», «Аль-Садд» и «Нью-Йорк Космос».

В составе королевского клуба Рауль Гонсалес стал шестикратным чемпионом Испании и трехкратным победителем Лиги чемпионов. 


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Президент Ла Лиги: Роналду будет играть в Испании еще много летПрезидент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал ситуацию нападающего мадридского «Реала» Криштиану Роналду.«Ювентус» и «Арсенал» поборются за полузащитника «Реала»Хавбек мадридского «Реала» Марко Асенсио рассматривает возможность покинуть клуб этим летом.«Мы не можем доверять тому, кто думает о «Реале». Вся правда о Доннарумме«Мы не можем доверять тому, кто думает о «Реале». Вся правда о ДоннаруммеСпортивный директор «Милана» Массимилиано Мирабелли рассказал о переговорах с голкипером сборной Италии Джанлуиджи Доннаруммой.Пепе уговаривает Роналду перейти в «ПСЖ»Защитник мадридского «Реала» и сборной Португалии Пепе, который покинет «сливочных» этим летом, хочет, чтобы его соотечественник Криштиану Роналду перебрался в лигу 1.«МЮ» предлагает за Роналду 175 млн фунтов и Де ХеаРуководство «Манчестер Юнайтед» не оставляет попыток вернуть нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду. Об этом сообщает Daily Mirror.Перес останется президентом «Реала» до 2021 годаПрезидент мадридского «Реала» Флорентино Перес продолжит руководить клубом до 2021 года, сообщает Marca.Голкипер «Валенсии» Райан перешел в стан дебютанта АПЛ – «Брайтон»Вратарь «Валенсии» и сборной Австралии Мэтью Райан перешл в «Брайтон», сообщает официальный сайт английского клуба.Португалия и Мексика сыграли вничью, историческая отмена гола после повтора, Роналду хочет вернуться в «МЮ». Главные новости дня«Советский спорт» представляет краткий обзор главных новостей сегодняшнего дня.Зидан и Рамос попросили Роналду остаться в «Реале»Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан хочет, чтобы нападающий Криштиану Роналду остался в команде. Об этом сообщают испанские СМИ.Роналду попросил агента способствовать его переходу в «Манчестер Юнайтед»Форвард мадридского «Реала» Криштиану Роналду хочет вернуться в «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.Роналду два месяца назад сказал Фергюсону, что хочет уйти из «Реала»Форвард мадридского «Реала» решил уйти из команды еще до скандала с налогами. Об этом сообщают британские СМИ.Спортивный директор «Милана»: Мы готовы обменять Доннарумму на РоналдуСпортивный директор «Милана» Массимилиано Мирабельи прокомментировал информацию об интересе мадридского «Реала» к вратарю команды Джанлуиджи Доннарумме. Он отметил, что клуб готов обменять голкипера на форварда Криштиану Роналду.«Реал» может наложить вето на переход Мораты«Реал» может заблокировать трансфер Альваро Мораты в «Манчестер Юнайтед».«Зенит» намерен купить форварда «Барселоны»«Зенит» начал переговоры с «Барселоной» о переходе форварда Мунира Эль-Хаддади, сообщает Lenta.ru.«Зенит» интересуется нападающим «Барселоны» Эль-ХаддадиФорвард «Барселоны» Мунир Эль-Хаддади, отыгравший минувший сезон на правах аренды за «Валенсию», может стать игроком «Зенита».Криштиану Роналду: Я покидаю «Реал». Нет пути назадФорвард мадридского «Реала» Криштиану Роналду твердо намерен покинуть мадридский «Реал». Об этом сообщают испанские СМИ.Роналду хочет покинуть Испанию, «Реал» торгуется по Доннарумме, золото Захарова на ЧЕ по прыжкам в воду. Главные новости дня«Советский спорт» предлагает вашему вниманию краткий обзор главных новостей дня.Всему виной амбиции. Почему Роналду не вернется в «Манчестер Юнайтед»?Всему виной амбиции. Почему Роналду не вернется в «Манчестер Юнайтед»?«Советский спорт» рассказывает, почему португалец не вернется в английский клуб.«Севилья» хочет выкупить у «Интера» контракт ЙоветичаВ прошлом сезоне нападающий Стеван Йоветич, принадлежащий «Интеру», выступал на правах аренды за «Севилью». Испанский клуб хочет выкупить его контракт.«Реал» установил ценник на РоналдуКак сообщает Gazzetta dello Sport, мадридский «Реал» отпустит нападающего Криштиану Роналду в другой клуб за 400 млн евро.
Футбол
Сергей Хусаинов: Злоупотребление использованием видеопросмотров ведет к расслабленности судей
Футбол
УЕФА опубликовал расписание матчей Лиги чемпионов
Футбол
Агаларов, Белый и Кудряшов покинули «Анжи»
Футбол
Состоялась жеребьевка 1-го и 2-го отборочных раундов Лиги чемпионов
все новости
Реал
Реалкалендарьстатистика
Рауль
Раульвсе новости
Чемпионат Испании
Чемпионат Испаниитаблицакалендарьстатистикатексты/новости