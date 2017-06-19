Рауль займет пост заместителя генерального директора «Реала»

Капитан мадридского «Реала» Рауль вернется в королевский клуб на должность заместителя генерального директора.

39-летний Рауль должен официально занять этот пост 3 июля. Он будет подчиняться генеральному директору мадридского «Реала» Хосе Анхелю Санчесу.

В данный момент 39-летний Рауль является послом профессиональной футбольной Лиги Испании (LFP) в Соединенных Штатах.

Нападающий покинул «Реал» в 2010 году. После 16 сезонов в Мадриде он защищал цвета «Шальке 04», «Аль-Садд» и «Нью-Йорк Космос».

В составе королевского клуба Рауль Гонсалес стал шестикратным чемпионом Испании и трехкратным победителем Лиги чемпионов.