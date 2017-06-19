Рублев обыграл Рамос-Виноласа на старте турнира в Галле
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Российский теннисист Андрей Рублев обыграл испанца Альберта Рамос-Виноласа в первом круге турнира в Галле.
Счет встречи, продолжавшейся 2 часа 37 минут, - 6:7 (1:7), 7:5, 6:4.
Рублев четыре раза подал навылет, совершил четыре двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из двенадцати. У его соперника двенадцать эйсов, пять двойных ошибок и три брейка.
Соперником Рублева в следующем раунде будет победитель пары Иво Карлович (Хорватия) - Михаил Южный (Россия).
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