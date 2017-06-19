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«Ахмат» на сборах в Австрии сыграет с «Зальцбургом», «Янг Бойз» и «Лудогорцем»

Источник:  ФК «Ахмат»Комментарии

Стали известны соперники грозненского «Ахмата» на втором предсезонном сборе в Австрии.

«Ахмат» 28 июня сыграет с австрийским «Зальцбургом». Встреча с швейцарским клубом состоится 5 июля. Дата матча с болгарским «Лудогорцем» пока не определена.

На первом сборе, который также проходит в Австрии, «Ахмат» уже сыграл с азербайджанской «Габалой» (1:0), а 20 июня проведет матч с чемпионом Азербайджана «Карабахом».

Напомним, новым главным тренером «Ахмата» (в прошлом - «Терека») стал Олег Кононов, ранее работавший в чемпионате России с Краснодаром.


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