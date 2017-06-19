Решение по газону стадиона «Санкт-Петербург» будет принято к концу июня

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин рассказал о решении положить на стадионе «Санкт-Петербург» рулонный газон и сообщил, что будут делать с полем после Кубка конфедераций.

- Самый дешевый вариант, как показывает мировой опыт, - эксплуатация рулонного газона с прошивкой. Его можно менять регулярно - два раза в год, если есть проблемы. Самое главное - мы освоили эту технологию, у нас на подготовку рулонного газона, выращенного у нас, ушло полторы недели.

Есть вариант демонтажа «временки» и направления поля на внешний периметр - считаем по деньгам. Второй вариант - оставить все, как есть, но тогда существует вероятность, что нам придется постоянно менять газон, он не выживет в этих условиях. Третий вариант - перенос медиацентра, но это требует прокладки коммуникаций, и главное - нагрузки должны обеспечивать качественные трансляции, потому что вся картинка находится там. Решение будем принимать до конца месяца с участием ФИФА и наших федеральных партнеров, - цитирует Албина ТАСС.

Напомним, весной стадион «Санкт-Петербург» принял два матча «Зенита» в чемпионате России: против «Урала» (2:0) и «Терека» (0:1). На этой же арене сине-бело-голубые должны были принять «Краснодар», но из-за плохого качества газона игру перенесли на «Петровский». К началу Кубка конфедераций на стадионе уложили рулонный газон, выращенный в Гатчине. Ранее Албин заявил, что к ЧМ-2018 в этом же городе выращивают еще один газон для подстраховки.

После Кубка конфедераций, который завершится 2 июля, стадион на Крестовском острове будет передан в концессию «Зениту». Как сообщал председатель правления клуба Сергей Фурсенко, сине-бело-голубым хотелось бы начать сезон 2017/2018 на этой арене.