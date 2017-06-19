Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Решение по газону стадиона «Санкт-Петербург» будет принято к концу июня

Источник:  ТАССКомментарии

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин рассказал о решении положить на стадионе «Санкт-Петербург» рулонный газон и сообщил, что будут делать с полем после Кубка конфедераций.

- Самый дешевый вариант, как показывает мировой опыт, - эксплуатация рулонного газона с прошивкой. Его можно менять регулярно - два раза в год, если есть проблемы. Самое главное - мы освоили эту технологию, у нас на подготовку рулонного газона, выращенного у нас, ушло полторы недели.

Есть вариант демонтажа «временки» и направления поля на внешний периметр - считаем по деньгам. Второй вариант - оставить все, как есть, но тогда существует вероятность, что нам придется постоянно менять газон, он не выживет в этих условиях. Третий вариант - перенос медиацентра, но это требует прокладки коммуникаций, и главное - нагрузки должны обеспечивать качественные трансляции, потому что вся картинка находится там. Решение будем принимать до конца месяца с участием ФИФА и наших федеральных партнеров, - цитирует Албина ТАСС.

Напомним, весной стадион «Санкт-Петербург» принял два матча «Зенита» в чемпионате России: против «Урала» (2:0) и «Терека» (0:1). На этой же арене сине-бело-голубые должны были принять «Краснодар», но из-за плохого качества газона игру перенесли на «Петровский». К началу Кубка конфедераций на стадионе уложили рулонный газон, выращенный в Гатчине. Ранее Албин заявил, что к ЧМ-2018 в этом же городе выращивают еще один газон для подстраховки.

После Кубка конфедераций, который завершится 2 июля, стадион на Крестовском острове будет передан в концессию «Зениту». Как сообщал председатель правления клуба Сергей Фурсенко, сине-бело-голубым хотелось бы начать сезон 2017/2018 на этой арене. 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Михаил Гершкович: За видеоповторами – будущее футболаГлава Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович поделился мнением о системе видеоповторов, которая используется на Кубке конфедераций.В Санкт-Петербурге готовы раздавать билеты на Кубок конфедераций бесплатноВ Санкт-Петербурге можно будет получить бесплатные билеты на матчи Кубка конфедераций-2017.Австралия – Германия. ОнлайнВ матче первого тура группового этапа Кубка конфедераций сборная Австралии сыграет с командой Германии.А Россия-то любит футбол! Колонка Вячеслава ПанинаА Россия-то любит футбол! Колонка Вячеслава Панина«Россия – не футбольная страна!», – сказал недавно теперь уже бывший главный тренер сборной России.Ролан Гусев: Криштиану Роналду – один из лучших игроков мира, но зацикливаться только на нем недопустимоБывший полузащитник сборной России Ролан Гусев поделился мнением о предстоящем матче национальной команды против Португалии.Дмитрий Булыкин: Португальцы являются фаворитами в матче со сборной РоссииБывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением о предстоящем матче национальной команды против Португалии.Инес Сайнс: Россия готова к приезду болельщиков на чемпионат мира 2018 годаПопулярная мексиканская ведущая Инес Сайнс поделилась впечатлениями от проходящего в России Кубка конфедераций.Гилерме: У португальцев очень сильная команда, но мы готовы бороться с нимиГолкипер сборной России Маринато Гилерме прокомментировал игру будущего соперника российской команды - Португалии - в матче с Мексикой.Футболисты Камеруна приехали на тренировку со своим магнитофоном (видео)Футболисты сборной Камеруна прибыли на тренировку, которая прошла на стадионе «Турбостроитель», вместе со своим магнитофоном.Сборная Камеруна провела тренировку в ПетербургеНациональная команда Камеруна готовится к матчу 2-го тура группового этапа Кубка конфедераций против Австралии.Федор Смолов: Забыли Новую Зеландию – готовимся к тяжелому противостоянию с ПортугалиейНападающий сборной России Федор Смолов поделился мнением о предстоящем матче Кубка конфедераций против команды Португалии.Виталий Мутко: Система безопасности на Кубке конфедераций работает эффективноВице-премьер РФ, председатель оргкомитета «Россия-2018» Виталий Мутко оценил работу системы безопасности на трех стартовых матчах Кубка конфедераций.Австралия – Германия. Стартовые составы командСтали известны стартовые составы сборных Германии и Австралии на матч группового раунда Кубка конфедераций.Виталий Мутко: Мы довольны посещаемостью матчей Кубка конфедерацийВице-премьер РФ, председатель оргкомитета «Россия-2018» Виталий Мутко оценил посещаемость трех стартовых матчей Кубка конфедераций.Михаил Гершкович: Матчи с Португалией и Мексикой покажут уровень сборной РоссииГлава Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович поделился мнением о предстоящих матчах сборной России на Кубке конфедераций против Португалии и Мексики.Правительство Петербурга зарезервировало запасной газон для стадиона на КрестовскомВице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин, курировавший строительство стадиона на Крестовском острове, сообщил, что под чемпионат мира-2018 для арены готовят запасной рулонный газон.Андрей Будогосский: Система видеоповторов серьезно влияет на динамику, на зрелищность футболаГлава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Андрей Будогосский прокомментировал систему видеоповторов (VAR), которая используется во время матчей Кубка конфедераций.Сочи получил дополнительно 20 реанимационных машин скорой помощи для матчей Кубка конфедерацийАвтопарк станции скорой помощи Сочи к Кубку конфедераций получил дополнительно 20 современных реанимационных автомобилей.Наталья Авдонченко: Не соглашусь с Федуном, видеоповторы нужныНаталья Авдонченко: Не соглашусь с Федуном, видеоповторы нужныИнспектор УЕФА и РФС поделилась своим мнением о внедрении видеоповторов в современный футбол.Игорь Албин: Я считаю, что цена стадиона «Санкт-Петербург» адекватнаВице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин считает оправданной стоимость строительства новой домашней арены «Зенита».
Футбол
Президент «Маритиму» хочет вернуть Данни
Формула-1
Гран-при России-2018 состоится 30 сентября
Футбол
Полузащитник Власов и защитник Ершов покинули «Арсенал»
Футбол
Чайковский будет играть за «Анжи»
все новости
Стадион на Крестовском острове
Стадион на Крестовском островекалендарьстатистика
Кубок конфедераций
Кубок конфедерацийтаблицакалендарьстатистикатексты/новости