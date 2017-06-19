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Джордж Макфи: Мы стремимся, чтобы в Вегасе с самого начала была хорошая команда

Источник:  Национальная Хоккейная Лига (НХЛ)Комментарии

Генеральный менеджер «Вегас Голден Найтс» Джордж Макфи рассказал о задачах руководства команды на предстоящем драфте расширения.

- Перед нами стоят две задачи. Мы хотим собрать хороший состав и получить достаточное количество выборов на драфтах ближайших лет. Мы стремимся, чтобы у нас с самого начала была хорошая команда, строительство которой мы продолжим за счет драфтов. В итоге мы получим состав, который позволит нам завоевать Кубок Стэнли. Мы понимали, что у нас будет определенное преимущество в этот период. Я считаю, что мы хорошо поработали накануне, обсудили взаимодействие с другими клубами. За это я бы поставил нам пятерку с плюсом. Мы очень довольны. Теперь нам надо так же хорошо сработать в ближайшие три дня, - передает слова Макфи официальный сайт НХЛ.

Драфт расширения состоится с 17 по 21 июня 2017 года. Новый клуб НХЛ «Вегас Голден Найтс» может выбрать по одному игрока из каждой команды лиги для комплектования собственного состава. Клубы должны 18 июня представить списки защищенных игроков. «Вегас» должен будет определиться с составом до 21 июня. Итоги драфта будут объявлены 22 июня 2017 года во время церемонии вручения наград по итогам сезона 2016/17.

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