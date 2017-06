Карен Хачанов провел совместную тренировку с Федерером

Российский теннисист Карен Хачанов провел тренировку с легендарным швейцарцем Роджером Федерером.

Спортсмены вышли на тренировочный корт в преддверии старта травяного турнира ATP в немецком Галле.

Thx for the hit today @rogerfederer at @GERRYWEBERWORLD. Always an honor to play with such a great champ! @Nikecourt @Nike @WilsonTennis pic.twitter.com/1Ip06oSX3t