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Карен Хачанов провел совместную тренировку с Федерером

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российский теннисист Карен Хачанов провел тренировку с легендарным швейцарцем Роджером Федерером.

Спортсмены вышли на тренировочный корт в преддверии старта травяного турнира ATP в немецком Галле.

Напомним, Роджер Федерер за карьеру выиграл 18 турниров «Большого шлема» в одиночном разряде.

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