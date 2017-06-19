Карен Хачанов провел совместную тренировку с Федерером
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Российский теннисист Карен Хачанов провел тренировку с легендарным швейцарцем Роджером Федерером.
Спортсмены вышли на тренировочный корт в преддверии старта травяного турнира ATP в немецком Галле.
Thx for the hit today @rogerfederer at @GERRYWEBERWORLD. Always an honor to play with such a great champ! @Nikecourt @Nike @WilsonTennis pic.twitter.com/1Ip06oSX3t— Karen Khachanov (@karenkhachanov) 18 июня 2017 г.
Напомним, Роджер Федерер за карьеру выиграл 18 турниров «Большого шлема» в одиночном разряде.
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