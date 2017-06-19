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Михаил Гершкович: Матчи с Португалией и Мексикой покажут уровень сборной России

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Глава Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович поделился мнением о предстоящих матчах сборной России на Кубке конфедераций против Португалии и Мексики.

- Мы увидели, что Новая Зеландия – это, конечно, далеко не тот уровень, по которому стоит судить о силе нашей сборной. Хотя наш соперник был неплохо организован, старался, но уровень мастерства у команды очень невысокий. С Португалией и Мексикой, которые показали очень динамичную игру с минимальным количеством брака, будет совсем другой футбол. Для нас два следующих матча в группе будут настоящей проверкой, которая проявит наш уровень, - передает слова Гершковича «Р-Спорт».

Напомним, что в первом матче на Кубке конфедераций сборная России переиграла команду Новой Зеландии со счетом 2:0. В следующем матче турнира подопечные Станислава Черчесова сыграют с Португалией (21 июня). В заключительной встрече группового этапа 24 июня российская команда сыграет со сборной Мексики.

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