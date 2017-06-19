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Андреас «Xyp9x» Хойслет создал союз киберспортсменов Дании

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Игрок Astralis Андреас «Xyp9x» Хойслет совместно с организацией DEF-Sport основал профсоюз киберспортсменов Дании.

«Мы профессиональные киберспортсмены — не юристы, бухгалтеры, менеджеры или агенты. Союз необходим для защиты прав игроков. Как у профессионала у вас не остаётся времени на то, чтобы заниматься подобными вещами между выступлениями. Поэтому важно иметь союз игроков, который на 100% будет защищать ваши интересы.

Это точно так же, как и в любом другом виде спорта, мы ничем не отличаемся от них. Я искренне рад, что DEF-Sport перешел в киберспорт и поддерживает его», — заявил Хойслет.

Плата за вступление в профсоюз составит 500 крон для лиц старше 18 лет, а для лиц младше 18 — 300 крон.

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