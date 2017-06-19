Виталий Мутко: Мы довольны посещаемостью матчей Кубка конфедераций

Вице-премьер РФ, председатель оргкомитета «Россия-2018» Виталий Мутко оценил посещаемость трех стартовых матчей Кубка конфедераций.

Кубок конфедераций стартовал 17 июня матчем между сборными России и Новой Зеландии (2:0), который состоялся в Петербурге. 18 июня в Казани португальцы сыграли вничью с мексиканцами (2:2), а в Москве чилийцы победили камерунцев (2:0). Игру в Санкт-Петербурге посетил 50 251 зритель, в Казани - 34 372, в Москве - 33 492.

«Посещаемость могла бы быть и выше, но то, что мы видим, - это объективная цифра. Понятно, что все хотят попасть на матчи с участием сборной России, но неплохая поддержка и на других играх. В целом мы довольны посещаемостью», - сказал Мутко.