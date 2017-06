Австралия - Германия. Стартовые составы команд

Стали известны стартовые составы сборных Германии и Австралии на матч группового раунда Кубка конфедераций.

Германия: Бернд Лено, Шкодран Мустафи, Йонас Хектор, Юлиан Дракслер, Леон Горецка, Сандро Вагнер, Ларс Штиндль, Антонио Рюдигер, Йозуа Киммих, Юлиан Брандт, Себастьян Руди.

Австралия: Мэттью Райан, Бэйли Райт, Трент Сэйнсбери, Милош Дегенек, Марк Миллиган, Массимо Луонго, Азиз Бехич, Томас Рогич, Аарон Муй, Мэттью Леки, Томи Юрич.

