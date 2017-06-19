Австралия - Германия. Стартовые составы команд
Стали известны стартовые составы сборных Германии и Австралии на матч группового раунда Кубка конфедераций.
Германия: Бернд Лено, Шкодран Мустафи, Йонас Хектор, Юлиан Дракслер, Леон Горецка, Сандро Вагнер, Ларс Штиндль, Антонио Рюдигер, Йозуа Киммих, Юлиан Брандт, Себастьян Руди.
Австралия: Мэттью Райан, Бэйли Райт, Трент Сэйнсбери, Милош Дегенек, Марк Миллиган, Массимо Луонго, Азиз Бехич, Томас Рогич, Аарон Муй, Мэттью Леки, Томи Юрич.
#CONFEDCUP— #ConfedCup (@FIFAcom) 19 июня 2017 г.
🇦🇺🆚🇩🇪
Here are your starting XIs for #AUSGER! pic.twitter.com/FMVsjqN5jF
Матч
Австралия - Германия - 0:1 (0:1)1-й тайм
Голы
Штиндль 5 (0:1).
Состав
Австралия: Райан, Бехич, Сэйнсбери, Райт, Дегенек, Муй, Рогич, Луонго, Миллиган, Юрич, Леки
Германия: Лено, Хектор, Мустафи, Рюдигер, Руди, Горецка, Киммих, Брандт, Дракслер, Вагнер, Штиндль
Судья:
Марк Гейгер (США)
Место и дата
19 июня 18:00, Фишт, Текстовая трансляция