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Сборная Камеруна провела тренировку в Петербурге

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Национальная команда Камеруна готовится к матчу 2-го тура группового этапа Кубка конфедераций против Австралии.

Подопечные Уго Броса провели занятие на стадионе «Турбостроитель». 

Напомним, в 1-м туре камерунские футболисты уступили Чили со счетом 0:2. В составе чилийцев отличились Артуро Видаль и Эдуардо Варгас.

В турнирной таблице группы В Камерун, не имея очков, занимает последнее место. Чили лидирует, имея в активе три очка. Матч против Австралии пройдет 22 июня на стадионе «Санкт-Петербург», начало игры в 18:00.  

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