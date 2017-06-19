Сборная Камеруна провела тренировку в Петербурге

Глава Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович поделился мнением о системе видеоповторов, которая используется на Кубке конфедераций.

Михаил Гершкович: За видеоповторами – будущее футбола Глава Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович поделился мнением о системе видеоповторов, которая используется на Кубке конфедераций.

В Санкт-Петербурге можно будет получить бесплатные билеты на матчи Кубка конфедераций-2017.

В Санкт-Петербурге готовы раздавать билеты на Кубок конфедераций бесплатно В Санкт-Петербурге можно будет получить бесплатные билеты на матчи Кубка конфедераций-2017.

«Россия – не футбольная страна!», – сказал недавно теперь уже бывший главный тренер сборной России.

А Россия-то любит футбол! Колонка Вячеслава Панина «Россия – не футбольная страна!», – сказал недавно теперь уже бывший главный тренер сборной России.

Ролан Гусев: Криштиану Роналду – один из лучших игроков мира, но зацикливаться только на нем недопустимо

Ролан Гусев: Криштиану Роналду – один из лучших игроков мира, но зацикливаться только на нем недопустимо Бывший полузащитник сборной России Ролан Гусев поделился мнением о предстоящем матче национальной команды против Португалии.

Дмитрий Булыкин: Португальцы являются фаворитами в матче со сборной России Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением о предстоящем матче национальной команды против Португалии.

Инес Сайнс: Россия готова к приезду болельщиков на чемпионат мира 2018 года

Инес Сайнс: Россия готова к приезду болельщиков на чемпионат мира 2018 года Популярная мексиканская ведущая Инес Сайнс поделилась впечатлениями от проходящего в России Кубка конфедераций.

Гилерме: У португальцев очень сильная команда, но мы готовы бороться с ними

Гилерме: У португальцев очень сильная команда, но мы готовы бороться с ними Голкипер сборной России Маринато Гилерме прокомментировал игру будущего соперника российской команды - Португалии - в матче с Мексикой.

Футболисты сборной Камеруна прибыли на тренировку, которая прошла на стадионе «Турбостроитель», вместе со своим магнитофоном.

Футболисты Камеруна приехали на тренировку со своим магнитофоном (видео) Футболисты сборной Камеруна прибыли на тренировку, которая прошла на стадионе «Турбостроитель», вместе со своим магнитофоном.

Федор Смолов: Забыли Новую Зеландию – готовимся к тяжелому противостоянию с Португалией Нападающий сборной России Федор Смолов поделился мнением о предстоящем матче Кубка конфедераций против команды Португалии.

Глава Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович поделился мнением о предстоящих матчах сборной России на Кубке конфедераций против Португалии и Мексики.

Михаил Гершкович: Матчи с Португалией и Мексикой покажут уровень сборной России Глава Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович поделился мнением о предстоящих матчах сборной России на Кубке конфедераций против Португалии и Мексики.