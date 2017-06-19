Виталий Мутко: Система безопасности на Кубке конфедераций работает эффективно

Вице-премьер РФ, председатель оргкомитета «Россия-2018» Виталий Мутко оценил работу системы безопасности на трех стартовых матчах Кубка конфедераций.

«В целом система достаточно эффективно работает. Кому-то может показаться, что меры чрезмерные, особенно при проходе на стадион, но это хорошо регулируется. Мы стараемся, чтобы не скапливалось большое количество людей. Пока к службам безопасности вопросов нет», - сказал Мутко.

«Есть технические вопросы, которые мы обсуждаем каждодневно, поправляем в рабочем режиме», - добавил он.





