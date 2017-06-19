Федор Смолов: Забыли Новую Зеландию – готовимся к тяжелому противостоянию с Португалией

Нападающий сборной России Федор Смолов поделился мнением о предстоящем матче Кубка конфедераций против команды Португалии.

- Даже не стоит говорить лишних слов о действующих чемпионах Европы. Они сами все о себе сказали прошлым летом. Готовимся самым серьезным образом. Конечно, у них в составе один из лучших игроков мира, но я считаю, что нам нужно отталкиваться прежде всего от своей игры.

Совершенно не считаю себя героем, а еще хочу сказать, что мы пока ничего не сделали. Это лишь первый матч. Забыли Новую Зеландию – готовимся к тяжелому противостоянию с Португалией, - передает слова Смолова официальный сайт ФИФА.

Напомним, что в первом матче на Кубке конфедераций сборная России переиграла команду Новой Зеландии со счетом 2:0. В следующем матче турнира подопечные Станислава Черчесова сыграют с Португалией (21 июня). В заключительной встрече группового этапа 24 июня российская команда сыграет со сборной Мексики.