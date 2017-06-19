Защитник Маркович решил покинуть «Зенит»
Защитник «Зенита» Стефан Маркович принял решение покинуть клуб, сообщает Федеральное агентство новостей.
По данным издания, 29-летний баскетболист недоволен результатами команды и изменениями в руководстве клуба.
Напомним, на днях стало известно, что новым руководителем «Зенита» стал экс президент петербургского «Спартака» Игорь Оноков. В полуфинальной серии плей-офф Лиги ВТБ «Зенит» уступил «Химкам».
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