Защитник Маркович решил покинуть «Зенит»

Владимир Гомельский: К Шведу до сих пор не пришло понимание того, что баскетбол – командный вид спорта

Обозреватель «Советского спорта» высказался о причинах поражения «Химок» от ЦСКА в финальной серии Единой Лиги ВТБ (0-3 в серии).