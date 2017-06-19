Футболисты Камеруна приехали на тренировку со своим магнитофоном (видео)
Футболисты сборной Камеруна прибыли на тренировку, которая прошла на стадионе «Турбостроитель», вместе со своим магнитофоном.
Музыкальный аппарат принес защитник Адольф Тейку. Подопечные Уго Броса готовятся к матчу 2-го тура группового этапа Кубка конфедераций против Австралии.
Напомним, в 1-м туре камерунские футболисты уступили Чили со счетом 0:2. В составе чилийцев отличились Артуро Видаль и Эдуардо Варгас.
В турнирной таблице группы В Камерун, не имея очков, занимает последнее место. Чили лидирует, имея в активе три очка. Матч против Австралии пройдет 22 июня на стадионе «Санкт-Петербург», начало игры в 18:00.
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