Омск попрощался с Анатолием Бардиным

На «Арене Омск» сегодня прошла церемония прощания с бывшим президентом и генеральным менеджером «Авангарда» Анатолием Бардиным.

Бардин умер 2 июня на 62-м году жизни после продолжительной болезни.

«Омск помнит золото 2004 года, ту чемпионскую команду собрал Анатолий Федорович, эта же команда совсем скоро выиграла и первый международный трофей - Кубок европейских чемпионов. Его энергетика и преданность делу были действительно неисчерпаемы. И сегодня болельщики «Авангарда» пришли в «Арену Омск», чтобы проводить Анатолия Бардина в последний путь», - говорится на официальном сайте «Авангарда».