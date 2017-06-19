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Омск попрощался с Анатолием Бардиным

Источник:  ХК «Авангард»Комментарии

На «Арене Омск» сегодня прошла церемония прощания с бывшим президентом и генеральным менеджером «Авангарда» Анатолием Бардиным.

Бардин умер 2 июня на 62-м году жизни после продолжительной болезни.

«Омск помнит золото 2004 года, ту чемпионскую команду собрал Анатолий Федорович, эта же команда совсем скоро выиграла и первый международный трофей - Кубок европейских чемпионов. Его энергетика и преданность делу были действительно неисчерпаемы. И сегодня болельщики «Авангарда» пришли в «Арену Омск», чтобы проводить Анатолия Бардина в последний путь», - говорится на официальном сайте «Авангарда».

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