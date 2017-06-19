Андрей Коваленко: У нас заявления от 12 хоккеистов из системы «Динамо»
Источник: ТАССКомментарии
Глава профсоюза КХЛ Андрей Коваленко рассказал, что 12 хоккеистов «Динамо» обратились в профсоюз в связи с задолженностью.
- На сегодняшний день у нас заявления от 12 хоккеистов из системы «Динамо», которые дали полномочия профсоюзу заниматься их вопросом. Для меня нет разницы мальчику 17-18 лет или 35. Мы будем идти единым целым за всех хоккеистов, не разделяя их по возрасту и лиге. Если остальные игроки хотя заниматься своими вопросами самостоятельно, это их дело, - сказал Коваленко ТАСС.
Ранее Коваленко рассказал, что готов защищать интересы игроков, входящих в профсоюз.
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