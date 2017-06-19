Чайковский будет играть за «Анжи»
Источник: ФК «Анжи»Комментарии
Украинский защитник Игорь Чайковский подписал контракт с махачкалинским «Анжи».
Об этом сообщает официальный сайт российского клуба.
Игорь Чайковский – в "Анжи" https://t.co/t258tfJ37S pic.twitter.com/WUer7660rM— ФК «Анжи» (@fc_anji) 19 июня 2017 г.
Срок соглашения пока не указывается. Основная часть карьеры 25-летнего защитника прошла в луганской «Заре», за которую Чайковский выступал с 2010 по 2017 год. В сезоне-2011/12 он защищал цвета «Ильичевца» (Мариуполь).
Напомним, «Анжи» занял 12-е место в чемпионате России-2016/17.
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