Полузащитник Власов и защитник Ершов покинули «Арсенал»
Источник: ФК «Арсенал» (Тула)Комментарии
«Арсенал» покинули полузащитник Олег Власов и защитник Иван Ершов, сообщается на официальном сайте тульского клуба.
В минувшем сезоне 32-летний Власов провел в чемпионате России 20 матчей и забил один мяч.
38-летний Ершов защищал цвета «канониров» на протяжении пяти сезонов. На его счету более 100 матчей в футболке тульского клуба, а его гол в ворота московского «Динамо» в сезоне-2014/15 стал первым забитым мячом «Арсенала» в РФПЛ.
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