Гилерме: У португальцев очень сильная команда, но мы готовы бороться с ними

Голкипер сборной России Маринато Гилерме прокомментировал игру будущего соперника российской команды - Португалии - в матче с Мексикой.

- Смотрел ли игру Португалия - Мексика? Конечно смотрел. У португальцев очень сильная команда, но мы готовы бороться с ними. Знаем, что будет сложно, однако у нас есть огромный плюс в виде собственных болельщиков, которые будут гнать сборную вперед. Что касается мексиканцев, то они демонстрируют быструю комбинационную игру. В составе команды также хватает классных исполнителей. А ничейный результат меня не удивил. Встретились два коллектива, предпочитающие возиться с мячом. Обороняться ни та, ни другая сборная не любит, - передает слова Гилерме RT.

Напомним, что в первом матче на Кубке конфедераций сборная России переиграла команду Новой Зеландии со счетом 2:0. В следующем матче турнира подопечные Станислава Черчесова сыграют с Португалией (21 июня). В заключительной встрече группового этапа 24 июня российская команда сыграет со сборной Мексики.