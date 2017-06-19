Инес Сайнс: Россия готова к приезду болельщиков на чемпионат мира 2018 года

Популярная мексиканская ведущая Инес Сайнс поделилась впечатлениями от проходящего в России Кубка конфедераций.

- Что бы посоветовала британским фанатам? Двери России открыты для всех болельщиков. Здесь каждый готов тебе помочь. Правда, русский язык не самый простой, но многие люди говорят по-английски. У меня остались очень приятные впечатления. Думаю, что паспорт болельщика поможет решить очень важную проблему — отличить агрессивных фанатов, способных испортить прекрасный праздник, от настоящих зрителей. Россия готова к приезду болельщиков не только на Кубок конфедераций, но и на чемпионат мира. Через год сюда приедут люди из разных частей света, - рассказала Сайнс в интервью RT.

Напомним, что Кубок конфедераций проходит в России с 17 июня по 2 июля.