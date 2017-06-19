Президент «Маритиму» хочет вернуть Данни

Как сообщает издание A Bola, экс-игрок «Зенита» Данни может продолжить карьеру в «Маритиму».

По информации источника, в переходе 33-летнего футболиста заинтересован президент клуба Карлош Перейра, который заявил, что «сделает для этого все необходимое». Также сообщается, что одной из сложностей при переходе может стать зарплата полузащитника.

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Напомним, Данни играл за молодежную (1991-2001), вторую (2000-01) и основную (2001-02, 2003-04) команды «Маритиму». В первой команде он провел 64 матча и забил шесть мячей.

5 июня «Зенит» объявил об уходе Данни из петербургского клуба. Контракт футболиста с сине-бело-голубыми официально истечет 30 июня. Мигель стал игроком «Зенита» в августе 2008 года.

Португалец был куплен у московского «Динамо» за 30 миллионов евро. В составе петербургского клуба полузащитник стал трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка страны, победителем Суперкубка России и Суперкубка УЕФА. Данни провел за «Зенит» 256 матчей во всех турнирах и забил 68 голов.