Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Президент «Маритиму» хочет вернуть Данни

Источник:  A BolaКомментарии

Как сообщает издание A Bola, экс-игрок «Зенита» Данни может продолжить карьеру в «Маритиму».

По информации источника, в переходе 33-летнего футболиста заинтересован президент клуба Карлош Перейра, который заявил, что «сделает для этого все необходимое». Также сообщается, что одной из сложностей при переходе может стать зарплата полузащитника.

«Хотел закончить карьеру в «Зените», но...» Трогательное прощание Данни (видео)

Напомним, Данни играл за молодежную (1991-2001), вторую (2000-01) и основную (2001-02, 2003-04) команды «Маритиму». В первой команде он провел 64 матча и забил шесть мячей. 

5 июня «Зенит» объявил об уходе Данни из петербургского клуба. Контракт футболиста с сине-бело-голубыми официально истечет 30 июня. Мигель стал игроком «Зенита» в августе 2008 года.

Португалец был куплен у московского «Динамо» за 30 миллионов евро. В составе петербургского клуба полузащитник стал трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка страны, победителем Суперкубка России и Суперкубка УЕФА. Данни провел за «Зенит» 256 матчей во всех турнирах и забил 68 голов.   

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Зенит» подпишет форварда «Боки Хуниорс»? Таблица трансферов РФПЛ«Зенит» подпишет форварда «Боки Хуниорс»? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.Манолас хочет получать в «Зените» не меньше 4 млн евро в годКак сообщает Calciomercato, «Зенит» намерен приобрести защитника «Ромы» Костаса Маноласа.Замена Ещенко. Защитник, который может перейти в «Спартак» (видео)Замена Ещенко. Защитник, который может перейти в «Спартак» (видео)Обозреватель «Советского спорта» Михаил Борзыкин рассказывает о шведском защитнике Эмиле Саломонссоне, которым интересуются красно-белые.«Мы не можем доверять тому, кто думает о «Реале». Вся правда о Доннарумме«Мы не можем доверять тому, кто думает о «Реале». Вся правда о ДоннаруммеСпортивный директор «Милана» Массимилиано Мирабелли рассказал о переговорах с голкипером сборной Италии Джанлуиджи Доннаруммой.Давид Силва: «Манчестер Сити» готовит несколько серьезных трансферовДавид Силва: «Манчестер Сити» готовит несколько серьезных трансферовКапитан и полузащитник «Манчестер Сити» рассказал о планах на будущее, а также прокомментировал выступление команды в минувшем сезоне.«Зенит» предлагает 15 миллионов евро за форварда «Бока Хуниорс» ПавонаНападающий аргентинского клуба «Бока Хуниорс» Кристиан Павон может стать игроком «Зенита».«Урал» проявляет интерес к ЛебеденкоБывший полузащитник «Терека» Игорь Лебеденко может перебраться в «Урал». Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник в клубе.Президент Ла Лиги: Роналду будет играть в Испании еще много летПрезидент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал ситуацию нападающего мадридского «Реала» Криштиану Роналду.«Тоттенхэм» вступил в борьбу за СмоллингаТренерский штаб «Тоттенхэма» во главе с Маурисио Почеттино заинтересован в услугах защитника «Манчестер Юнайтед» Криса Смоллинга. Об этом сообщает The Sun.«Ювентус» и «Арсенал» поборются за полузащитника «Реала»Хавбек мадридского «Реала» Марко Асенсио рассматривает возможность покинуть клуб этим летом.Голкипер сборной Германии заменит Доннарумму в «Милане»Как сообщает авторитетное издание Bild, вратарь «Байера» Бернд Лено, который в составе сборной Германии отправился на Кубок конфедераций в Россию, может перебраться в «Милан».ЦСКА и «Локомотив» поборются за игрока сборной РумынииКак сообщает Gazeta Sporturilor, форвард «Университатя» (Крайова) Андрей Иван может перебраться в чемпионат России.Пепе уговаривает Роналду перейти в «ПСЖ»Защитник мадридского «Реала» и сборной Португалии Пепе, который покинет «сливочных» этим летом, хочет, чтобы его соотечественник Криштиану Роналду перебрался в лигу 1.«МЮ» предлагает за Роналду 175 млн фунтов и Де ХеаРуководство «Манчестер Юнайтед» не оставляет попыток вернуть нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду. Об этом сообщает Daily Mirror.Хави Гарсия: Данни был немного расстроен уходом из «Зенита», он и его семья влюбились в ПетербургПолузащитник «Зенита» Хави Гарсия поделился мнением о работе с Роберто Манчини и уходе Мигеля Данни.Португалия и Мексика сыграли вничью, историческая отмена гола после повтора, Роналду хочет вернуться в «МЮ». Главные новости дня«Советский спорт» представляет краткий обзор главных новостей сегодняшнего дня.Зидан и Рамос попросили Роналду остаться в «Реале»Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан хочет, чтобы нападающий Криштиану Роналду остался в команде. Об этом сообщают испанские СМИ.Роналду попросил агента способствовать его переходу в «Манчестер Юнайтед»Форвард мадридского «Реала» Криштиану Роналду хочет вернуться в «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.«Монако» проявляет интерес к БенатиаЗащитник «Ювентуса» Мехди Бенатиа может стать игроком «Монако». Об этом сообщают итальянские СМИ.Роналду два месяца назад сказал Фергюсону, что хочет уйти из «Реала»Форвард мадридского «Реала» решил уйти из команды еще до скандала с налогами. Об этом сообщают британские СМИ.
Футбол
Президент «Маритиму» хочет вернуть Данни
Формула-1
Гран-при России-2018 состоится 30 сентября
Футбол
Полузащитник Власов и защитник Ершов покинули «Арсенал»
Футбол
Чайковский будет играть за «Анжи»
все новости
Маритиму
Маритимукалендарьстатистика
Мигель Данни
Мигель Даннивсе новости
Возможные трансферы
Возможные трансферы