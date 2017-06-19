Блаттер сравнил Юлию Степанову со школьной ябедой

Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер сравнил российскую легкоатлетку, информатора WADA Юлию Степанову, с ябедой в школе.

- Она хочет поехать на Олимпиаду. Теперь все говорят, что это позор, что она не была допущена, потому что она — информатор. Скоро осведомителям будет позволено все. Но если ты информатор, то это тоже неправильно. Если в школе есть ученик, который все докладывает учителю, то… Информаторы похожи на ябед в школе, - цитирует Блаттера «Лента.ру» со ссылкой на The Guardian.

Напомним, Юлия Степанова вместе с мужем — бывшим сотрудником Российского антидопингового агентства Виталием Степановым стали главными действующими лицами в фильмах немецкого телеканала ARD о допинге в российском спорте. Они сотрудничали с WADA, которое начало расследование после выхода в эфир этих журналистских расследований.

По его итогам всех российских легкоатлетов, за исключением прыгуньи в длину Дарьи Клишиной, отстранили от Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро.

