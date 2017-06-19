Дмитрий Булыкин: Португальцы являются фаворитами в матче со сборной России

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением о предстоящем матче национальной команды против Португалии.

- Сборная России должна показать свой хороший футбол, потому что против такой топ-сборной, как Португалия, которая еще и чемпион Европы, нужно показать максимум своих возможностей. Там такие мастера играют, что воспользуются малейшей ошибкой, потерей концентрации. Там играет лучший футболист мира, Криштиану Роналду, который способен реализовать любой момент. Здесь будет настоящая проверка для нашей сборной.

Посмотрим, как будет играться матч. Мне хочется, чтобы он был красивый и результативный для России. Чтобы мы выиграли этот матч, будем болеть, надеяться, хотя знаем, что португальцы являются фаворитами в этой паре. Но будем болеть за сборную России, чтобы она нас порадовала и хорошо сыграла в этом матче, - передает слова Булыкина НСН.

Напомним, что в первом матче на Кубке конфедераций сборная России переиграла команду Новой Зеландии со счетом 2:0. В следующем матче турнира подопечные Станислава Черчесова сыграют с Португалией (21 июня). В заключительной встрече группового этапа 24 июня российская команда сыграет со сборной Мексики.