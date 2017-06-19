Игорь Чайковский: Над предложением «Анжи» долго не раздумывал

Новичок «Анжи» защитник Игорь Чайковский поделился впечатлениями от первых шагов в махачкалинском клубе.

«Первые впечатления очень хорошие, - сказал игрок. - Здесь все на высшем уровне, мне очень нравится. Над предложением «Анжи» долго не раздумывал, а узнал о нем пару месяцев назад. Ни с кем не советовался, сам принял это решение. Буду играть под 4-м номером, который оказался свободен. Мне он нравится, под ним я играл в «Заре». Меня приняли очень хорошо, дружная и общительная команда, ребята веселятся, шутят. Не сказал бы, что я сейчас в хорошей форме, но сборы только начались, еще есть месяц», - сказал он.