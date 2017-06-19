Ролан Гусев: Криштиану Роналду – один из лучших игроков мира, но зацикливаться только на нем недопустимо

Бывший полузащитник сборной России Ролан Гусев поделился мнением о предстоящем матче национальной команды против Португалии.

- Безусловно, Криштиану Роналду - один из лучших игроков мира, но зацикливаться только на нем недопустимо. В сборной Португалии прекрасно играют Нани, Куарежма, Андре Силва - каждый из них может решить исход матча. Нашей сборной нужно проявить максимальную выдержку и хладнокровие.

Сборная России должна понимать, что в матче с командой Португалии будут абсолютно другие скорости и абсолютно другой уровень мастерства соперников. Считаю, что в матче с командой Новой Зеландии наша сборная не выложилась на все 100 процентов. Была ли это недооценка соперника или экономия сил - покажет уже матч с португальцами, - передает слова Гусева ТАСС.

Напомним, что подопечные Станислава Черчесова сыграют с Португалией 21 июня. В заключительной встрече группового этапа 24 июня российская команда сыграет со сборной Мексики.