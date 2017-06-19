Российский тяжеловес Максим Бабанин вышел в четвертьфинал чемпионата Европы

Российский боец Максим Бабанин, выступающий в категории свыше 91 кг, первым из российских боксеров вышел в четвертьфинал чемпионата Европы по боксу в Харькове.

В непростом поединке Бабанин победил соперника из Италии Гвидо Вьянелло.

Напомним, выход в четвертьфинал чемпионата Европы дает право боксерам выступить на чемпионате мира в Гамбурге.



