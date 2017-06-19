Российский тяжеловес Максим Бабанин вышел в четвертьфинал чемпионата Европы
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Российский боец Максим Бабанин, выступающий в категории свыше 91 кг, первым из российских боксеров вышел в четвертьфинал чемпионата Европы по боксу в Харькове.
В непростом поединке Бабанин победил соперника из Италии Гвидо Вьянелло.
Напомним, выход в четвертьфинал чемпионата Европы дает право боксерам выступить на чемпионате мира в Гамбурге.
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