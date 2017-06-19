В Санкт-Петербурге готовы раздавать билеты на Кубок конфедераций бесплатно

В Санкт-Петербурге можно будет получить бесплатные билеты на матчи Кубка конфедераций-2017.

Изначально информация о том, что часть билетов распространяется бесплатно среди работников бюджетных учреждений, появилась в Казани.

В администрации Адмиралтейского и Калининского районов Санкт-Петербурга корреспонденту Sobesednik.ru так же подтвердили, что существует возможность попасть на трибуны бесплатно при предъявлении паспорта.

- Для этого нужно сперва зарегистрироваться в системе «Fan ID», а уже потом обратиться к нам, — рассказали в отделе физической культуры и спорта Адмиралтейского района. — Возможно, определенное количество билетов мы можем выдать.

Напомним, цена билетов на турнир в кассе начинается с 960 рублей.



