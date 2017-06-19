Михаил Гершкович: За видеоповторами – будущее футбола

Глава Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович поделился мнением о системе видеоповторов, которая используется на Кубке конфедераций.

- Это неплохое новшество, в определении гола видеоповторы нужно использовать. Но момент, случившийся в игре Камерун – Чили, когда не был засчитан гол, хотя арбитр указал на центр... Момент был настолько на тоненького, что одни специалисты говорят, что положение «вне игры» было, другие отмечают, что не было. Все равно, даже в этом случае присутствует субъективность. Но вообще за видеоповторами – будущее футбола, - передает слова Гершковича «Р-Спорт».

Напомним, что впервые в истории Кубка конфедераций гол был отменен после просмотра видеоповтора. Это произошло во время матча Португалия – Мексика (2:2). Португальский защитник Пепе забил мяч в этой игре, но гол был отменен. Повтор показал, что у игрока был офсайд.

Отметим, что до этого подобная система в нынешнем году тестировалась и на молодежном чемпионате мира.