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«Вольфсбург» подписал контракт с форвардом «Остенде»

Источник:  ФК «Вольфсбург»Комментарии

«Вольфсбург» подписал контракт с бельгийским нападающим Ландри Нани Димата. Об этом информирует официальный сайт немецкой команды.

 Как сообщается, соглашение с 19-летним форвардом сборной Бельгии рассчитано на пять лет.

Добавим, что Димата в прошлом сезоне провел 34 игры в составе бельгийского «Остенде» и забил 14 мячей.

В активе Димата 2 матча за молодежную сборную Бельгии.

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