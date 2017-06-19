«Вольфсбург» подписал контракт с форвардом «Остенде»
Источник: ФК «Вольфсбург»Комментарии
«Вольфсбург» подписал контракт с бельгийским нападающим Ландри Нани Димата. Об этом информирует официальный сайт немецкой команды.
Как сообщается, соглашение с 19-летним форвардом сборной Бельгии рассчитано на пять лет.
Belgischer Neuzugang: #Wölfe verpflichten Stürmer Nany Landry Dimata vom @kvoostende. ➡️ https://t.co/1pgnKBOlWn pic.twitter.com/7QAcojkcxo— VfL Wolfsburg (@VfL_Wolfsburg) 19 июня 2017 г.
Добавим, что Димата в прошлом сезоне провел 34 игры в составе бельгийского «Остенде» и забил 14 мячей.
В активе Димата 2 матча за молодежную сборную Бельгии.
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