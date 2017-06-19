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Виктор «TaZ» Войтас: Не думаю, что возраст в киберспорте так уж важен

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Игрок Virtus.pro Виктор «TaZ» Войтас поделился мнением о важности возраста и физической формы в киберспорте.

«Не думаю, что возраст в киберспорте так уж важен. По-моему, все сложности связаны скорее с внутренним отношением, физической формой и скиллом/талантом. И чтобы остаться в обойме, просто надо тренироваться. Мне кажется, нам ничто не помешает успешно играть еще лет десять. Главное — поддерживать естественную мотивацию, которая не зависит от денег. Надо получать удовольствие от игры, стремиться к участию в соревнованиях высшего уровня. 

У меня жена и маленький ребенок, и все же я могу играть столько часов в день, сколько захочу, и это меня не утомляет. Я хочу быть лучшим в мире, я знаю, что мы можем попасть на самую вершину. Знаю, что сам могу в игре стать безудержной силой. Вот что мной движет: стремление стать великим, постоянно бросать самому себе вызов, побеждать ради страсти к игре, побеждать ради моей семьи — и попросту получать удовольствие! 

Да, дух соперничества тоже очень важен! Тут у компьютерного спорта много общего с традиционным. Если тебе удалось перед матчем зацепить кого-то, залезть ему в голову — что ж, ты молодец! Но тут все равно важно оставаться в рамках приличий.

Я считаю, что физическая форма важна, особенно если хочешь играть еще долго. Чем ты старше, тем больше дают о себе знать проблемы, которые накопились за годы, что ты просидел в неудобной позе за компьютером.

Мне кажется, игроки стали уделять больше внимания таким вещам. Стараются переходить на здоровое питание, заниматься физкультурой, больше двигаться. Есть два подхода к компьютерным играм: либо ты делаешь это для забавы – просто чтобы расслабиться, либо соревнуешься. Тебе надо быть постоянно сосредоточенным, работать над собой, расти — это выматывает. Нужно найти что-то такое, где ты будешь отдыхать. Заниматься физкультурой — это не только качаться в спортзале, упражнения бывают самые разные. Найди то, что подходит тебе. Двигайся, расслабляйся, перезаряжайся. За этим будущее. Спортсмены отдыхают, играя в игры — геймеры будут заниматься спортом, чтобы расслабиться.

Я хожу в спортзал четыре месяца. Со мной работает тренер, и результаты уже ощущаются: я чувствую себя психологически сильнее, и вскоре это скажется на моей игре. В качестве бонуса — теперь можно брать на руки ребенка и не волноваться, что потом будет со спиной из-за многолетнего сидения за компьютером».

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