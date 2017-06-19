Манолас хочет получать в «Зените» не меньше 4 млн евро в год

Как сообщает Calciomercato, «Зенит» намерен приобрести защитника «Ромы» Костаса Маноласа.

По информации источника, петербургский клуб предлагает футболисту зарплату в 3,5 млн евро за сезон, однако грек хочет получать не менее 4 млн. Также сообщается, что спортивный директор римлян Мончи пытается договориться с Костасом о новом контракте, однако стороны далеки от совершения сделки.

Напомним, в сезоне-2016/17 Манолас провел 45 матчей во всех турнирах и отметился двумя голевыми передачами. Контракт 26-летнего игрока с «Ромой» истекает 30 июня 2019 года. По данным Transfermarkt.de, стоимость защитника составляет 30 млн евро.

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